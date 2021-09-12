Мы оказываем юридическую помощь российским и международным компаниям. Помогаем частным лицам, давно работающим на территории России и тем, кто только планирует работу в РФ.

Наряду со стандартной юридической практикой, осуществляемой по г. Москве и Московской области, ведем сложные дела, рассматриваемые в надзорных инстанциях судов субъектов РФ, Верховного Суда РФ, Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), Лондонском международном арбитражном суде и т.д.