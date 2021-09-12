Юридические услуги в Москве и Московской области

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Квалифицированная помощь юристов и адвокатов во всех областях права

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Квалификация

20 лет юридической практики - средний срок стажа наших сотрудников.

Команда

Среди наших экспертов есть специалисты в каждой области права с обширной практикой.

Оптимальные решения

Мы найдем лучшие решения для отстаивания и защиты ваших интересов.

Свыше 96% успешных дел

благодаря большому опыту мы трезво оцениваем шансы на успех в каждом деле, о чем сразу же сообщаем на первой консультации. Сомневаетесь в исходе? Расскажите нам подробности вашей проблемы.

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Юридическая Коллегия «ЮСТЭЙД ГРУПП»

Мы оказываем юридическую помощь российским и международным компаниям. Помогаем частным лицам, давно работающим на территории России и тем, кто только планирует работу в РФ.

Наряду со стандартной юридической практикой, осуществляемой по г. Москве и Московской области, ведем сложные дела, рассматриваемые в надзорных инстанциях судов субъектов РФ, Верховного Суда РФ, Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), Лондонском международном арбитражном суде и т.д.

Юстейд групп - надежный партнер по защите ваших интересов

О несостоятельности (банкротстве) организаций и гражданОткрыть решение суда
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Компания обратилась к нам после начала судебного процесса по делу о признании недействительным соглашения об уступке. Юристы проанализировали все имеющиеся документы, и предложили клиенту другой путь решения его проблемы. Юристы отозвали исковые требования, провели процедуру банкротства, помогли вывести все активы, таким образом закрыли все риски для клиента.
Экономические спорыОткрыть решение суда
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Организация обратилась по вопросу расторжения договора подряда и возврату денежных средств за работы по акту сдачи-приемки работ по этапам «Разработка материалов ОВОС», «Проведение инженерных изысканий», Отчетам по проведению инженерных изысканий и защите окружающей среды. Все интересы клиента были полностью защищены, договор расторгнут, а денежные средства взысканы.
Корпоративные спорыОткрыть решение суда
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Клиент обратился за помощью в защите его интересов в Арбитражном суде. Ему, как генеральному директору, был предъявлен иск о нанесении убытков организации. Истец считал, что организация понесла убытки из-за недобросовестности клиента. Адвокаты на суде привели неоспоримые доказательства невиновности клиента и в исковых требованиях было отказано.
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Наши ведущие специалисты

Питенко Леонид Федорович

специализируется на ведении арбитражных дел и уголовных дел в сфере экономических правонарушений.

Фролов Юрий Викторович

имеет опыт защиты интересов клиентов в арбитражных и третейских судах, судах общей юрисдикции. Выступает в судах в защиту чести, достоинства и деловой репутации клиентов.

Жигулин Александр Геннадьевич

имеет почти 30-летний опыт работы в области уголовного права и специализируется на ведении всех категорий уголовных дел, в том числе защиты российских граждан, привлекающихся к уголовной ответственности за рубежом.

Богданова Марина Евгеньевна

Богданова Марина Евгеньевна осуществляет представительство интересов клиентов в арбитражных судах и судах общей юрисдикции всех уровней.

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